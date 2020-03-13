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أسعار الحديد اليوم الجمعة 13-3-2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:49 ص
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أسعار الحديد
أسعار الحديد
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم 

بالرغم من تعطيل العمل لدى مخازن ووكلاء مواد البناء العمل اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية إلا أننا نستعرض أخر تحديث في أسعار الحديد، والذى يشهد حالة من ارتفاع بعد أن أعلنت شركة عز للصلب عن رفع سعر طن حديد عز بنحو 115 جنيهًا مطلع الأسبوع الجاري، وذلك يتوافق مع توقعات بوابة الفجر بوجود ارتفاع جديد مع اقتراب شهر أبريل المقبل الذى يشهد رواج في عملية الإنشاءات وسبق أن ارتفع سعر طن حديد عز والسويس للصلب بنحو 200 جنيه، وسعر طن حديد المصريين بنحو 350 جنيه، مع استقرار أسعار الأسمنت بعد الارتفاع الأخير ليصعد سعر طن الأسمنت بنحو 22 جنيهًا خلال الشهر الجاري، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز اليوم 10214 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد المصريين 9600 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 
سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيها للطن

سجل سعر حديد المراكبي 9.450 آلاف للطن

سجل سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

سجل سعر حديد السويس 9800 جنيها للطن

سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.


أسعار الحديد قطاعي في الأسواق 

حديد عز 9900 إلي 10215 جنيهًا
حديد بشاي 9650 إلي 9850 جنيهًا
حديد الجارحي 9700 إلي 99750 جنيهًا
حديد المراكبي 9550 إلى 9600 جنيهًا
حديد المصريين 9750 إلى 9950 جنيهًا
السويس للصلب  9800 جنيهًا
حديد العتال 9800 جنيهًا


صادرات مصر من الحديد والصلب

استحوذت 10 دول على 86.3% من إجمالى صادرات مصر من الحديد خلال شهر يناير الماضى بنسبة 34.538 مليون دولار.

وقال التقرير إن صادرات القطاع انخفضت إلى السعودية بنسبة 15% لتسجل 12.069 مليون دولار فى مقابل 14.192 مليون دولار.

 وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة 5.948 مليون دولار مقابل 2.349 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 153%.

وجاءت إسبانيا فى المرتبة الثالثة بقيمة 5.236 مليون دولار مقابل 3.238 مليون دولار بنسبة نمو 62%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بقيمة 3.686 مليون دولار مقابل 4.634 مليون دولار بتراجع بلغ 20 %.

وجاءت السودان فى المرتبة الخامسة بقيمة 1.933 مليون دولار مقابل 6.283 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 69%.

وارتفعت صادرات الحديد إلى ليبيا بنسبة 538% خلال يناير الماضى لتبلغ 1.07 مليون دولار فى مقابل 168 ألف دولار فى يناير 2019، وارتفعت صادرات القطاع إلى الأردن بنسبة 65% لتسجل 1.397 مليون دولار فى مقابل 847 مليون دولار.

وكشف التقرير عن تراجع صادرات القطاع إلى كينيا بنسبة 56% لتسجل 1.019 مليون دولار فى مقابل 2.34 مليون دولار وتراجع صادرات حديد الصب والصلب إلى اليمن بنسبة 58% خلال يناير لتصل إلى 1.443 مليون دولار فى مقابل 3.442 مليون دولار، كما تراجعت صادرات القطاع إلى أوغندا بنسبة 39% لتسجل 737 ألف دولار فى مقابل 1.21 مليون دولار.
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