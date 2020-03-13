صورة صادمة للفنانة سلاف فواخرجي





فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الجمهور بإطلالتها صادمة، حيث ظهرت بشكل مختلف جدًا عن إطلالاتها السابقة إن كان في مشاهدها الدرامية أو صورها الشخصية التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وظهرت فواخرجي، وفق في الصورة بشعر أبيض منسدل، وحاجبين أبيض.





وكتبت الفنانة تنويها على الصورة تشير فيه إلى أن هذه الإطلالة ستكون إحدى إطلالاتها في مسلسل "شارع شيكاغو"، إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض ميديا بالتعاون مع تطبيق وياك.











