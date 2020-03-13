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اندلاع حريق داخل مدرسة طه حسين بالنهضة
الجمعة 13/مارس/2020 - 02:05 ص
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داليا عادل
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تسبب ماس كهربائي بجهاز كمبيوتر في نشوب حريق بمدرسة طه حسين بمنطقة النهضة وتم إخماده دون إصابات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس المباحث النهضة مفاده نشوب حريق بمدرسة طه حسين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.وتبين أن النيران نشبت في جهاز كمبيوتر بسبب ماس كهربائي.
وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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