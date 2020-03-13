أمطار رعدية ورياح وشبورة.. بيان لـ الأرصاد بشأن طقس اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إ ن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصاحبه شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.





وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أ ن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على الوجه البحري.





وتابعت أن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.

ونوهت بأن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لفتت إلى أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





أما على شمال الصعيد، ذكرت أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





واختتمت بأن الطقس دافئ نهارًا، معتدل ليلًا، وأمطار متوسطة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.





