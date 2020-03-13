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أمطار رعدية ورياح وشبورة.. بيان لـ الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
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طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصاحبه شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على الوجه البحري.

وتابعت أن الطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.

ونوهت بأن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لفتت إلى أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما على شمال الصعيد، ذكرت أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

واختتمت بأن الطقس دافئ نهارًا، معتدل ليلًا، وأمطار متوسطة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.
 
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
 
وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
 
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
 
وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 
  
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. بيان لـ الأرصاد بشأن طقس اليوم
أمطار رعدية ورياح وشبورة.. بيان لـ الأرصاد بشأن طقس اليوم
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