محافظ البحر الأحمر يكشف عن خطة مواجهة الطقس السيىء

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لم تشهد هطول أمطار غزيرة عليها، ولكن الأزمة كانت ظهور غيوم وأتربة شديدة والتي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تقرر اغلاق كافة الطرق التي تبدأ من سفاجا وحتى الغردقة، وكذلك تم اغلاق طريق القصير لاستخدام السياح له، حيث كان من المقرر أن تستخدم رحلة سياحية لفوج مكون من 956 سائح لطريق القصير لتوجه إلى الأقصر، فتقرر تأجيل الرحلة.



