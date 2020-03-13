مجدي يعقوب: الأطباء العاملين في مركز أسوان "حاجة تفرح"

أعرب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن تقديره لفريقه الطبي، معقبا: "إحنا اخترنا بعض.. والعاملون بالمركز اختاروا العمل بمركز أسوان، حاجة تفرح".





وأضاف "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، "مفيش إيد تقدر تسقف لوحدها.. لازم نعمل كفريق"، مؤكدا أن الفريق الطبي والإداريين الذين يعملون في مركز القلب بأسوان متميزين.



