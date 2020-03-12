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بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 11:57 م
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي، وذلك بعد تعافيهم.

وقال متحدث الوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حمدلله على سلامتكم ونتمنى لباقي الحالات التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله".

وتابع: "الحمد لله كده وصل عدد المتعافين إلى 20 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و 5 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات بدون اى أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.

وقال متحدث الوزارة، إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت اليوم، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس"

وأكد المتحدث، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 12 حالة من الحجر الصحي (صور)
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كورونا تعافي من كورونا الصحة

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