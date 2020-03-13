أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-3-2020.. و 25 جنيهًا تراجع في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





تواصل أسعار الذهب التراجعات الحادة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليهبط سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيهًا بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر بنحو 6 جنيهات أمس ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 794.30 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 696.78 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 597.24 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,574 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 597.24 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر721 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.30 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,574 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 793 إلى 795 عيار 22 727 إلى 729 عيار 21 694 إلى 696 عيار 18 595 إلى 597 عيار 14 463 إلى 464 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24.667 إلى 24.738 الجنيه الذهب 5,552 إلى 5,568 الكيلو 793.143 إلى 795.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.30 جنيه 50.74 $ سعر الذهب عيار 22 729.95جنيه 46.51 $ اسعار الذهب عيار 21 696.78 جنيه 46.03 $ اسعار الذهب عيار 18 597.24جنيه 39.46 $ سعر الذهب عيار 14 464.51جنيه 30.69 $ سعر الذهب عيار 12 398.15 جنيه 26.30 $ سعر الذهب عيار 9 298.61جنيه 19.73 $ اسعار أوقية الذهب 24.765 جنيه 1,636 $ اسعار جنيه الذهب 5,574 جنيه 368.26 $ اسعار كيلو الذهب 796,301 جنيه 52,608 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 مارس 794 695 596 463 398 11 مارس 824 721 618 480.75 412 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25











أسعار الذهب عالميًا:





نخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.2 المائة أو ما يعادل 52 دولاراً عند مستوى 1590.30 دولاراً للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.6 بالمائة بما يعادل 43.30 دولار ليسجل 1591.81 دولار للأوقية.







