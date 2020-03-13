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أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-3-2020.. و 25 جنيهًا تراجع في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تواصل أسعار الذهب التراجعات الحادة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليهبط سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيهًا بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر بنحو 6 جنيهات أمس، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 794.30 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر696.78   جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر597.24 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,574 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 597.24 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر721 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  794.30 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,574   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

793 إلى 795

عيار 22 

727 إلى 729

عيار 21

694 إلى 696

عيار 18

595 إلى 597

عيار 14

463 إلى 464

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.667 إلى 24.738

الجنيه الذهب

5,552 إلى 5,568

الكيلو

793.143 إلى 795.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

794.30 جنيه      

 50.74 $

سعر الذهب عيار 22

729.95جنيه

 46.51 $

اسعار الذهب عيار 21

696.78 جنيه      

46.03 $

اسعار الذهب عيار 18

597.24جنيه

39.46 $

سعر الذهب عيار 14

 464.51جنيه

30.69 $

سعر الذهب عيار 12

398.15 جنيه

26.30 $

سعر الذهب عيار 9

298.61جنيه

19.73 $

اسعار أوقية الذهب

24.765 جنيه

1,636 $

اسعار جنيه الذهب

5,574 جنيه

368.26 $

اسعار كيلو الذهب

796,301 جنيه

52,608 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

12 مارس

794

695

596

463

398

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



أسعار الذهب عالميًا:

نخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل  بنحو 3.2 المائة أو ما يعادل 52 دولاراً عند مستوى 1590.30 دولاراً للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.6 بالمائة بما يعادل 43.30 دولار ليسجل 1591.81 دولار للأوقية.


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