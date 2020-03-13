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نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:42 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابعت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع، أعمال شفط مياه الأمطار، من الشوارع بأحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة.

وقامت "نائب محافظ القاهرة لشئون المجتمع" بتوزيع وجبات غذائية، على عمال الصرف الصحي وهيئة النظافة، بالشوارع في تلك الظروف الصعبة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

رافق نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وتيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها، اتخذت المحافظات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدًا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وكشفت عن تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)
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وجبات عمال نظافة صرف صحي الجيزة

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