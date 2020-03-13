نائب محافظ الجيزة توزع وجبات غذائية على عاملي النظافة والصرف الصحي (صور)

وقامت "نائب محافظ القاهرة لشئون المجتمع" بتوزيع وجبات غذائية، على عمال الصرف الصحي وهيئة النظافة، بالشوارع في تلك الظروف الصعبة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

رافق نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وتيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها، اتخذت المحافظات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



