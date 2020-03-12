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لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

الخميس 12/مارس/2020 - 10:58 م
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المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان
وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، مساء الخميس، إن "الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب الفيروس"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال تشاو لي جيان، في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وقالت اللجنة الصحية الصينية، في وقت سابق من اليوم، إن "فيروس كورونا تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس".

وأعلن الإقليم تخفيف المزيد من قيود السفر، وسيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، بأن "الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء"، مشيراً إلى أن "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

كما ذكرت اللجنة أن "مدينة ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة، يوم أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيسي 7 حالات جديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج".

وبالرغم من تفشي الفيروس بشكل سريع في أنحاء العالم، إلا أن انتشاره تباطأ بشكل ملحوظ في الصين خلال السبع أيام الماضية، بسبب الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور، بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء الموافق 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الصين الجيش الأمريكي

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