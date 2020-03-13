تعرف على إجراءات "صحة الدقهلية" بعد وفاة أول حالة بفيروس كورونا

اتخذ الطب الوقائي بمحافظة الدقهلية كافة الإجراءات اللازمة وقام بعمل مسح احترازي كامل بقرية السامحية الكبرى مركز بلقاس، وذلك لرصد كافة المخالطين للحالة صاحبة الـ٦٠ عاما المتوفاة بفيروس الكورونا، والتي استقبلها مستشفى صدر المنصورة،





وقامت الحملة الوقائية بسحب عينات للأفراد المخالطين للحالة والقيام بإجراءات العزل بالمسكن، ثم قام فريق التطهير بعمل رش كامل في جميع الأماكن بالقرية.





وكما قامت الحملة بعمل ندوات تثقيفية لأبناء القرية وكيفية الوقاية في حالة وجود حالات.





يشار أن سيدة تبلغ من العمر ٦٠ عاما من أبناء قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس مصابة بالتهاب رئوي حاد واشتباه بفيروس كورونا وجاءت نتيجة تحاليل الـ بي سي آر إيجابية للفيروس وأكدتها المسحة، وتم عزل الحالة بالكامل ونقلها أمس لمستشفى بالإسماعلية وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن وفاتها.





وتضمنت أعمال الحملة القيام بعمل ندوات تثقيفية لأبناء القرية وكيفية الوقاية في حالة وجود حالات إيجابية.



