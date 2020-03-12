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"الجوازات" تعلن تمديد تأشيرات الخروج والعودة آليا للمتواجدين خارج المملكة
الخميس 12/مارس/2020 - 10:50 م
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الفجر السعودي
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أعلنت الجوازات السعودية، أنه امتداداً للحالات الإنسانية والاستثنائية للإخوة المقيمين ممن صدرت لهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول قبل صدور قرار التعليق ، ومتواجدين حالياً خارج المملكة، فإنه سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة الصادرة لهم " آليًا " ومنحهم مدة سريان التأشيرة مماثلة لمدة التعليق.
وأوضحت "الجوازات"، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس، أن من لدية تأشيرة خروج وعودة وقاربت صلاحية الإقامة على النهاية ، فإنه سيتم معالجة تمديد صلاحية إقاماتهم وتأشيراتهم الصادرة لهم ، وسيصدر بيان رسمي في ذلك لاحقا.
ونوّهت المديرية العامة للجوازات لجميع الزائرين القادمين للمملكة بموجب تأشيرة زيارة بكافة أنواعها ( العائلية - التجارية - العلاج - العمل - السياحة ) أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لمراجعة ادارات الجوازات ، بعد سداد الرسم المقرر لتجديدها بنفس المدة السابقة بالدخول ، بما في ذلك المتعددة والمفردة ، حتى في حال استوفى المدة الكاملة للزيارة ( 180 ) يوماً.
ويذكر أن أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة.
وجاء هذا الإعلان ردًّا على سؤال يقول صاحبه: أنا سويت خروج نهائي، ثم جلست مدة شهرين من بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي.. "هل يحق لي أن أمدد مدة أكتر من شهرين؟".
وقالت "الجوازات" في ردها: "في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة، تُفرض غرامة 1000 ريال؛ ليتمكن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار أخرى جديدة"، مؤكدةً على سريان صلاحية "هوية مقيم" كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراء.
كما أكدت على أن عدم تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضه للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة، موضحةً أن الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع إلى 1000 ريال، ويتم الإبعاد في الثالثة.
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