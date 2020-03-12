"الجوازات" تعلن تمديد تأشيرات الخروج والعودة آليا للمتواجدين خارج المملكة

أعلنت الجوازات السعودية، أنه امتداداً للحالات الإنسانية والاستثنائية للإخوة المقيمين ممن صدرت لهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول قبل صدور قرار التعليق ، ومتواجدين حالياً خارج المملكة، فإنه سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة الصادرة لهم " آليًا " ومنحهم مدة سريان التأشيرة مماثلة لمدة التعليق.





وأوضحت "الجوازات"، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس، أن من لدية تأشيرة خروج وعودة وقاربت صلاحية الإقامة على النهاية ، فإنه سيتم معالجة تمديد صلاحية إقاماتهم وتأشيراتهم الصادرة لهم ، وسيصدر بيان رسمي في ذلك لاحقا.





ونوّهت المديرية العامة للجوازات لجميع الزائرين القادمين للمملكة بموجب تأشيرة زيارة بكافة أنواعها ( العائلية - التجارية - العلاج - العمل - السياحة ) أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لمراجعة ادارات الجوازات ، بعد سداد الرسم المقرر لتجديدها بنفس المدة السابقة بالدخول ، بما في ذلك المتعددة والمفردة ، حتى في حال استوفى المدة الكاملة للزيارة ( 180 ) يوماً.



