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"رياضة بكفر الشيخ": جاهزون لإيواء المتضررين من الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فتح مراكز الشباب لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الإمكانات لهم، مشيرة إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أي حالات طارئة على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. 

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أن جميع مراكز الشباب وفندق نادي مطوبس بطاقة خمسين سرير، ونزل الشباب بمدينة بيلا ومعسكر الكشفيين في أبو غنيمة بسيدي سالم، وكذلك معسكر بلطيم، على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين بين المحافظات والمدن وأي حالات متضررة تحتاج للإيواء، والمنشآت الشبابية مستعدة بإمكانيات كاملة للإقامة من بطاطين ومستلزمات الإقامة كاحتياطي عام، بإجمالي يقارب الـ500 سرير. 

وأضاف محروس، أن جميع المنشآت الشبابية مستعدة لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

يذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير، داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة الظروف الجوية كفر الشيخ الرياضة

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