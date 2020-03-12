وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب كمية الأمطار التى سقطت اليوم ولا تزال ، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.





وأكد على أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملين فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيىء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.



