لقطات تجمع نور بمحمد رمضان في مسلسل "البرنس"

شاركت الفنانة نور صورة من أحدث جلسة تصوير لها مع الفنان محمد رمضان من لقطات مسلسل "البرنس"،وذالك عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة: "انتظرونا في رمضان 2020 مسلسل البرنس"،زتفاعل الجمهور مع هذه الصورة قائلا أحدهم: "إنشاء الله بالتوفيق" وقال آخر "محمد رمضان انت عسل".مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم نور وروجينا ومحمد رمضان ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز وإدوارد ومن المقرر خوضه السباق الرمضاني المقبل 2020.ويعتبر مسلسل"البرنس" هو التعاون الثاني بين الثنائي محمد رمضان والمخرج محمد سامي بعد مسلسل الأسطورة عام 2016 والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم روجينا ومي عمر وأيضا شارك"سامي" مع "رمضان" في فيلم "جواب اعتقال" وقدم معه كليب "رايحين نسهر" في يناير الماضي.وتعود الفنانة اللبنانية نور إلى السباق الرمضاني مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس بعد خروجها منه في العام الماضي حيث كانت آخر مشاركاتها في أعمال رمضان ما قبل الماضي من خلال مسلسل "رحيم" الذي شاركها فيه الفنان ياسر جلال