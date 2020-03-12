مجدى يعقوب: "التوضع سر التقدم.. والعنطزة بتضيع كل حاجة"

قال الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمي، إن أهم ما يميز الفريق الطبي في مركز القلب بأسوان هو التواضع، مؤكدا أن التوضع هو سر التقدم، و"العنطزة بتضيع كل حاجة".



وأشار "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه على الرغم من تطور جراحات القلب، إلا أننا لم نكتشف 1% من نتائج المستقبل، وهذا ما يؤكد على أهمية التواضع.



وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أن مازال هناك "خيال علمي" في جراحات القلب، ومع مرور الوقت قد تتحقق، متابعا أن مساعدة شخص على الحياة 30 عاما بعد اقترابه من الموت بسبب مرض في القلب يعتبر خيال علمي قد تحقق.

