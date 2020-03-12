Advertisements
Advertisements
Advertisements

هكذا نصحت سمية الخشاب جمهورها بكيفية الوقاية من كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
قدمت الفنانة سمية الخشاب عدد من النصائح لجمهورها لكيفية الوقاية من فيروس كورونا المميت،وذالك من خلال مشاركتها لفيديو توعية عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "الخشاب" في الفيديو الذي نشرته نصائح من أهمها "أن فيروس كورونا يبقى على اليدين لمدة عشر دقائق لذالك يجب غسل اليدين وتعقيمها،فيروس كورونا يبقى على الأقمشة لمدة عشر ساعات لذالك يجب غسلها جيدا أو تعرضها للشمس لمدة ساعتين،فيروس كورونا حجمه كبير جدا لذالك أي قناع يمنع دخوله،يجب الغرغرة بالماء والملح لأنه يقتل الجراثيم".

وكتبت سمية الخشاب تعليقا على الفيديو الذي نشرته قائلة: "شوية نصايح ليكو يحبايبي ربنا يحمينا كلنا مفيش داعي نخاف من الكورونا وإن شاء الله فترة وهتعدي..بعض النصائح لكيفية حمايتك وأحبائك من فيروس كورونا".

وكانت "الخشاب" قد طرحت مؤخرا أغنية"عربية أنا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي ألحان سمية الخشاب وتوزيع حميد الشاعري وإخراج رانيا قديح.

يذكر أن آخر أعمال "الخشاب" مشاركتها في مسلسل "ألحلال" وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح وشاركها في البطولة عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ودينا فؤاد وفادية عبد الغني ومها أحمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سمية الخشاب اليو الوقاية منه

أخبار تهمك

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ نصف ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" يتصدر تويتر

منذ 37 دقيقة

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. سمية الخشاب بالحجاب (صورة)

"MBC مصر" تعرض "الحلال" بداية من الأحد

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

سمية الخشاب برفقة عمرو مصطفي وهنادي مهنا من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس

نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية

هيئة "الطيران المدني" تكشف عن 10 إجراءات لتجنب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:46 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

10:07 م

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status