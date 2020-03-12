هكذا نصحت سمية الخشاب جمهورها بكيفية الوقاية من كورونا

قدمت الفنانة سمية الخشاب عدد من النصائح لجمهورها لكيفية الوقاية من فيروس كورونا المميت،وذالك من خلال مشاركتها لفيديو توعية عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت "الخشاب" في الفيديو الذي نشرته نصائح من أهمها "أن فيروس كورونا يبقى على اليدين لمدة عشر دقائق لذالك يجب غسل اليدين وتعقيمها،فيروس كورونا يبقى على الأقمشة لمدة عشر ساعات لذالك يجب غسلها جيدا أو تعرضها للشمس لمدة ساعتين،فيروس كورونا حجمه كبير جدا لذالك أي قناع يمنع دخوله،يجب الغرغرة بالماء والملح لأنه يقتل الجراثيم".



وكتبت سمية الخشاب تعليقا على الفيديو الذي نشرته قائلة: "شوية نصايح ليكو يحبايبي ربنا يحمينا كلنا مفيش داعي نخاف من الكورونا وإن شاء الله فترة وهتعدي..بعض النصائح لكيفية حمايتك وأحبائك من فيروس كورونا".



وكانت "الخشاب" قد طرحت مؤخرا أغنية"عربية أنا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي ألحان سمية الخشاب وتوزيع حميد الشاعري وإخراج رانيا قديح.



يذكر أن آخر أعمال "الخشاب" مشاركتها في مسلسل "ألحلال" وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح وشاركها في البطولة عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ودينا فؤاد وفادية عبد الغني ومها أحمد.