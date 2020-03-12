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بالتزامن مع التقلبات الجوية.. أهالي فاقوس بالشرقية يدشنون مبادرة لاستقبال الغرباء

الخميس 12/مارس/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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أطلق عدد من أهالي فاقوس بمحافظة الشرقية مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقبال الغرباء من غير أبناء المحافظة والذين تصادف وجودهم تزامنا مع التقلبات الجوية الطقس السيء دون وجود مأوى لهم.

ونشر عدد من الأهالي تدوينات على فيسبوك تضمنت أرقام هواتفهم وعبارات " أي ضيف في الشرقية ومش عارف يروح بلده بيتي له مفتوح يشرفني ويكرمني".

ولقيت المبادرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنها تدل على المشاركة المجتمعية لتجاوز الأزمات وعمق الروابط الاجتماعية بين أفراد الشعب.
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