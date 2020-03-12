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"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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حرص الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا وابوقرقاص على مساعدة البسطاء في المحافظة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ حيث قام بتوزيع الأغطية والطعام والفاكهة ومبالغ نقدية على المتواجدين على الارصفة الذين ليس لهم مأوى ولقيت تلك المبادرة ردود فعل ايجابية من قبل اهالى عروس الصعيد.

كما التقى الانباء مكاريوس خلال جولته فى شوارع عروس الصعيد بمحمد سيد" رئيس مجلس مدينة المنيا الذي كان متواجد من اجل متابعة مياه الأمطار وبقية المرافق.

وكان الأنبا مكاريوس قد أطلق دعوة عصر اليوم الخميس لمن يرغب للنزول إلى الشارع في هذه الظروف والأجواء الطقسية الصعبة لمساعدة الذين بلا مأوى.

وعلى جانب آخر أعلنت إدارة المرور بمحافظة المنيا عن اغلاق طريق المنيا – رأس غارب "مدخل المنيا والشيخ فضل "كما تم غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش" من مدخل المنيا، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة أسيوط، وكذلك وصلتي بني حسن وملوي، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يكون الطريق الصحراوي الشرقي القديم هو البديل للسائقين.

وفى سياق متصل تم كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه، ووحدات الكسح الصغيرة ( الكوبوتا ) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية، وتجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أي أعطال.


ويجدر بالإشارة، إنه منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

تعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
"بطاطين وفاكهة وأطعمة".. مطران المنيا يساعد البسطاء لمواجهة الطقس السيئ (صور)
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اليو الاجراءات الاحترازية احترازية

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