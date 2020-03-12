احتراق 70 كابلاً كهربائيًا في الجيزة بسبب الطقس

تسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، المصاحبة بالرياح الشديدة، على محافظة الجيزة، اليوم الخميس إلى حدوث عدد من الكوارث، والحرائق على مستوي المحافظة.



وحسبما أفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، فأن ضباط وأفراد الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنوا من السيطرة على حرائق كابلات كهربائية، وصلت إلى ما يقرب من 70 كابل كهربائي على مستوي المحافظة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.



وأوضح المصدر ذاته إلى الفجر، أن قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على تلك الحرائق دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات شفط مياة الأمطار المتراكمة في الشوارع، تنسيقا مع محافظة الجيزة، لعدم حدوث أي كوارث.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.