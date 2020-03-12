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عاجل.. عودة التيار الكهربائي لمدينة رأس غارب

الخميس 12/مارس/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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عودة التيار الكهربائي لمدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة بالكامل، منذ قليل بعدما انقطع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل لفترة تجاوزت الساعتين.

وأكد عمرو حمادي أحد أهالي رأس غارب عن عودة التيار الكهربائي بشوارع المدينة بأكملها والمنازل.

وكانت تعرضت مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة لانقطاع التيار الكهربائي بالكامل بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد خلال 72 الساعة القادمة.

ومن جانبه قال اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب فى تصريح خاص ل"لفجر"، انقطاع الكهرباء عموى من السويس بسبب الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، موضحًا أن التيار الكهربائي انقطع عن قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب بالكامل.

وتشهد قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب سقوط أمطار بين متوسطة لغزيرة على بعض المناطق.

وكان أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة إنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى وتمركز جميع المعدات لجميع الجهات المشاركة نظرا لسوء الاحوال الجوية التى تمر بها مدن المحافظة وما يعقبها من امطار غزيرة وتصل لحد السيول على بعض المناطق طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك فى سبيل الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه كلف رئيس المدينة إدارة الازمات والعلاقات العامة بتفقد طريق غارب الشيخ فضل والمرور على البرابخ والتأكد من تطهيرها وكذا حالة الجو مشيرًا أنه تم إغلاق طريق الزعفرانة بنى سويف وكذا إغلاق طريق غارب الشيخ فضل لشدة الرياح وإنعدام الرؤية بهما.

وأكد على جاهزية معدات الوحدة المحلية للمدينة وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى اماكن التمركز الخاصة بكل جهه (شركة مياه الشرب والصرف الصحى – الشركة العامة للبترول – شركة سيميتار – شركة غرب بكر – شركة جابكو – شركة سوكو جبل الزيت).
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راس غارب الغردقة الرصاد الجوية البحر الاحمر

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