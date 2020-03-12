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أحمد حلمي في الشارع مع العمال (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:12 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد حلمي فيديو له، مع أحد المهندسين من موقع عمل في صباح اليوم،وكان هذا موقف إنساني من "حلمي" حيث قام بالتصوير معه وسط أمطار غزيرة وتعامل معه بشكل فكاهى قائلا: "نتصور كده علشان تكون خلفيتنا البحر..والله منظر حلو" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال له "حلمي" بعد التصوير معه "والله العظيم أحلى صورة..الله يعينكو"،وكتب تعليقا على الفيديو الذي نشره قائلا: "ربنا معاكم ويعنيكم يا رجالة"،وقام الجمهور بالتفاعل على هذا الموقف الإنساني قائلا أحدهم "كل دا يزيد من حب الناس لك يا حلمي..إنت إنسان قلبك حلو" وقال آخر "والله انت شخصية محترمة".

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية مدى تقلبات طقس اليوم ونصحت المواطنين بعدم النزول والتزام المنازل بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي تتعرض لها البلاد ولكن تفاعل عدد كبير من الفنانين مع هذا الطقس بشكل فكاهي وكان أبرزهم إدوارد وأحمد حاتم.

ويستعد أحمد حلمي لطرح فيلم جديد في موسم عيد الأضحى المقبل ولكنه لم يفصح عن إسمه واكتفى بإعلانه عن بدأه لتصوير فيلم جديد وأعلن أيضا عن قراءته لأكثر من سيناريو غير هذا الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي وشاركه في بطولته عدد من الفنانين منهم منة شلبي،خالد الصاوي وحسن حسني وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب وإنعام سالوسة وياسر توفيق وقد حقق الفيلم إيرادات عالية وصلت إلى 40 مليون جنيه.
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الكلمات المفتاحية

اليو الرصاد الجوية أحمد حلمي

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