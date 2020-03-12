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رسميا.. إنبي يطلب تأجيل مباراة الأهلي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:42 م
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الاهلي وانبي
الاهلي وانبي
هاني عصام
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طالب عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بتأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل ببطولة الدوري.

وقال عبد الناصر في تصريحات له اليوم: "لعبنا مباراة بالأمس واليوم نصف الفريق لم يستطع الوصول للمران".

وتابع: " هل نلعب مع الأهلي السبت بدون تدريب هل هذا لا يراعيه مسئولو الاتحاد، وقلق اللاعبين على أسرهم أيضا يوضع في الاعتبار".

وكان إنبي خسر من بيراميدز أمس الأربعاء بهدف دون رد من توقيع عبد الله السعيد عن طريق ركلة جزاء ، أما الأهلي فقد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق.
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رياضة رسمي انبي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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