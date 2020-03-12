الأرصاد تؤكد.. الطقس السيء وصل ذروته ويستمر حتى الغد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة حذرت من موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هطول الأمطار مستمر منذ صباح اليوم وبغزارة، منوها بأن موجة الطقس السيىء مستمر حتى عصر غدا، معقبا: "إحنا وصلنا لذروة الطقس السيىء".



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد الآن بدأت منذ صباح اليوم ومستمرة حتى عصر غدا الجمعة، محذرا من زيادة غزارة المياه على سيناء الساعات المقبلة، فضلا عن زياادة سرعة الرياح غدا على أغلب محافظات الجمهورية.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



وتســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

