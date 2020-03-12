الطقس السيئ يضرب البلاد.. مصطفى بكري يستعرض خسائر موجة الطقس



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن خسائر موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظات المصرية بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق أعلنت عن انتظام حركة القطارات في الخط الأول بالاتجاهين وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج في الكهرباء بين محطتي طره الأسمنت وسكنات المعادي نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة على مدار اليوم.وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن شخص تعرض لماس كهربائي في الوادي الجديد ولقي مصرعه على الفور، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام.وكشف بكري عن انهيار منزل ريفي مبني من الطوب اللبن بقرية جدة بمركز باريس في الوادي الجديد مما أدى إلى إصابة سيدة ونجلها جراء ذلك الانهيار، كما سقط 27 برج كهربائي في محافظة الوادي الجديد مع قطع التيار الكهربائي عن ثلاثة مناطق متفرقة في المحافظة.وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء عن استشهاد أحد العاملين لديها ويدعى هاني هريدي خلال إصلاحه عطل على عمود جهد منخفض على محول لقرية في الخارجة بالوادي الجديد.وأشار بكري أن محافظة قنا شهد انهيار مآذنه من مسجد في نجع حمادي بدون خسائر في الأرواح كما لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين بسقوط أسقف منزلين في مركز الكرنك في قنا، كما أصيبت طفلة ووالدتها بعد انهيار منزل لهم.