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عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد مدينة الغردقة وعدد من مدن البحر الأحمر، عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية على أغلب الطرق، فيما خلت شوارع مدينة الغردقة من المواطنين بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المدينة.

وعززت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور البحر الأحمر من تواجدها في الشوارع الرئيسية والميادين، وناشدت المواطنين بتوخى الحظر.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.

 
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
عاصفة ترابية شديدة تضرب عدداً من مدن البحر الأحمر (صور)
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