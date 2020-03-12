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ترتيب الدوري الإسباني بعد قرار تأجيله لمدة أسبوعين

الخميس 12/مارس/2020 - 09:17 م
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ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
أمل الحلفاوي
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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا يفيد بتأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بشكل واسع على مستوى أوروبا، وفرض الحجر الصحي على أندية الدوري.

القرار تم إعلانه قبل الاجتماع المقرر عقده اليوم، بين رؤساء الأندية الإسبانية والاتحاد المحلي ورابطة اللاعبين في لاس روزاس لمناقشة الوضع الحالي.

وتقرر أن يتم تأجيل جولتين قادمتين من الدوري الإسباني على أن يتم النظر بعدها للوضع من تغيرات وتطورات الحد من تفشي الفيروس في إسبانيا، وذلك بعد ظهور أول حالة إيجابية بفريق كرة السلة بريال مدريد.

وأوضحت تقارير صحفية أن هذا القرار تم إصداره بناءً على تأييد واسع من الأندية، ولكن في المقابل أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا اعتراضه موضحًا أنه كان يفضل خوض المباريات بدون جماهير.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة برصيد 58 نقطة
2- ريال مدريد برصيد 56 نقطة
3- اشبيلية برصيد 47 نقطة
4- ريال سوسيداد برصيد 46 نقطة
5- خيتافي برصيد 46 نقطة
6- اتليتكو مدريد برصيد 45 نقطة
7- فالنسيا برصيد 42 نقطة
8- فياريال برصيد 38 نقطة
9- غرناطة برصيد 38 نقطة
10- اتليتك بلباو برصيد 37 نقطة
11- أوساسونا برصيد 34 نقطة
12- ريال بيتيس برصيد 33 نقطة
13- ليفانتي برصيد 33 نقطة
14- ألافيس برصيد 32 نقطة
15- بلد الوليد برصيد 29 نقطة
16- ايبار برصيد 27 نقطة
17- سيلتا فيغو برصيد 26 نقطة
18- مايوركا برصيد 25 نقطة
19- ليجانيس برصيد 23 نقطة
20- إسبانيول برصيد 20 نقطة

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رياضة دوري الاسباني ترتيب الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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