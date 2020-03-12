"المرأة الحديدية" رغم سوء الطقس رئيس مدينة سفاجا تتفقد الأكمنة الخارجية (صور)



وأضافت المغربي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة مؤكدة على إخطار كافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى المدينة.



وجهت رئيس المدينة إدارة الأزمات بالمرور على كافة مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.



وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية (01158199001 - 0653251228 - 01283204476) على مدار72 ـساعة القادمة.





وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.



وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.





رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة من عواصف ترابية شديدة التى تمر بها البلاد، تجرى الدكتورة هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، عددًا من الجولات الميدانية المسائية على أطراف المدينة للتأكد من الأحوال الجوية والطرق.وتفقدت رئيس مدينة سفاجا كمين كيلو 5 وكيلو14 على أطراف المدينة للاطمئنان على سلامة الطرق وتفقد تمركز الخدمات ورجال المرور، واستمرت جولة رئيس المدينة بتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على إلتزام جميع المعدات وسيارات كسح المياه متواجدة في الأماكن المخصصة.وكانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.