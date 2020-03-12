بعد إصرارهم على استكمال رحلتهم.. محافظ أسوان يستقبل 80 سائحًا على مركب نيلي

قام اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة الفندق العائم الذي وصل إلى أسوان قادما من الأقصر بعد التأكد من سلبية نتائج التحليلات بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد بين العاملين والسائحين.



وبعد الفحص أصر السائحين علي استكمال رحلتهم النيلية من الأقصر إلى أسوان بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بهم للاستمتاع بإجازتهم على نهر النيل في الجو الدافئ ووسط الآثار الفريدة.



ووصل الوفد السياحي على متن الفندق العائم فجر اليوم إلى أسوان ضمن رحلتهم السياحية من الأقصر إلى أسوان على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة.



وأثناء لقائه بالسائحين رحب محافظ اسوان بهم قائلا ان مصر ترحب بهم وتقدر إصرارهم على إستكمال رحلتهم لمقاصدها السياحية المتنوعة .



وحرص اللواء أشرف عطية على توزيع الهدايا التذكارية علي أعضاء الفوج السياحى الذى يضم 80 سائح ألمانى و 19 سائح فرنسي، بالإضافة إلى بعض المواطنين المصريين، كما قام المحافظ بالتقاط صور تذكارية مع الوفد، مؤكداً على أن أسوان تفتح ذراعيها لإستقبال كافة الوفود السياحية وسط الطبيعة الخلابة ونيلها الخالد وآثارها الشامخة وناسها الطيبين أصحاب الوجوه السمراء والبشاشة المتواصلة وكرم الضيافة والترحيب فى إستقبال زائريهم.



وأشار محافظ اسوان إلى أن إستكمال الأفواج السياحية لرحلاتها للمعالم والمناطق الأثرية والسياحية للاستمتاع بالمنتج السياحي الثقافي يعكس مدى الإرادة والوعى المستنير من الشعوب فى مواجهة الأمراض ومنها مرض " كورونا " لتستمر عجلة الحياة دون أى توقف ، لافتاً إلى أن هناك علاقات وطيدة مع كافة الدول الصديقة المصدرة للسباحة، ولذا فنحن نحرص دائماً على توفير كافة سبل الراحة والأمان والتسهيلات الممكنة لقضاء أوقات سعيدة.



الجدير بالذكر أن رئيس هيئة تنشيط السياحة توجه اليوم الي مدينة اسوان في زيارة تفقدية للحركة السياحية بالمناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمدينة والاطمئنان علي احوال السائحين والعاملين في القطاع السياحي، كما زار أيضا هذا الفندق العائم ليطمئن عليهم ويستمع إلى تجربتهم السياحية خلال رحلتهم في مصر.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.