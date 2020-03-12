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الجيش الليبي يكشف دور تركيا وقطر في ليبيا (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 08:20 م
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المتحدث باسم الجيش الليبي - المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - المسماري
الفجر
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في حوار على التلفزيون المصري: إن "هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا هشة للغاية"، بسبب عدم التزام الميليشيات المسلحة بها.

وكشف "المسماري" في حديثه عن استمرار تركيا في دعم وتمويل الإرهابيين واستمرار عملية نقل الأسلحة بحرًا وجواً من تركيا لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس، كما شهدت مدينة مصراتة إنزال خبراء وضباط أتراك لقيادة عمليات الميليشيات، حسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".

كما كشف عن دور قطر في تمويل ودعم الميليشيات عبر توفير الغطاء السياسي والديني من خلال إعلامها، لافتاً إلى أن زيارة أمير قطر لتونس كانت محاولة لحصار القوات المسلحة الليبية عبر, نزع دعم القبائل الليبية بتوجيه دعوة لهم للحوار في تونس، الأمر الذي رفضته القبائل، وأعلنت دعمها للجيش الليبي.

وقال: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بـ "أفعال جنونية" في ليبيا بعد خسارته في المحور السوري.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قطر فيديو تركيا المسماري الجيش الليبي

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