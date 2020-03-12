Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق محل مفروشات بالغورية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل محل بطاطين ومفروشات فى منطقة الغورية دون إصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منطقة الغورية، وتم الدفع بـ 7 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

أجري اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولة تفقدية على الخدمات الأمنية بشوارع وميادين الجيزة، للتأكد من تواجد القوات بأماكنها، فضلا عن متابعة عمليات شفط المياة المتراكمة بالشوارع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورافق مدير أمن الجيزة خلال جولته حمدار الجيزة، اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، والعقيد أحمد جمال مدير العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

منذ نصف ساعة

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

زلزال توديع ليفربول لدوري أبطال أووربا.. لم تكن مجرد مباراة أيها الإنجليز!

منذ أقل من ساعة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة ترأس غرفة الأزمات لمتابعة تداعيات الطقس السيئ

الأمطار تضرب شوارع مدينة نصر (فيديو وصور)

نتيجة الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار في الإسكندرية

وزير التنمية المحلية: 5 آلاف عامل للتعامل مع مياه الأمطار

الحماية المدنية تسيطر على حريقين في الأزبكية وعابدين (صور)

محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status