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"الصحة السعودية" تعلن تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 45 حالة مؤكدة  بفيروس كورونا حتى الآن بالمملكة (17 من الذكور - 28 من الإناث).

وأوضح "العالي"، أن 7 حالات ارتبطت بالقدوم من إيران و5 حالات من العراق و3 مروا بإيران والعراق و24 من مصر و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة وحالة واحدة في كل من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فايروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.

وأهاب الدكتور العبدالعالي بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937 للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهاب بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وطالب الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم (الخميس) اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفايروس.

كما اُستُعرض خلال الاجتماع الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.
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الكلمات المفتاحية

حالات ايجابية تسجيل اليو العزل المنزلي الصحة السعودية 45

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