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الذهب يقلص الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/مارس/2020 - 08:26 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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قلصت أسعار الذهب الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتفقد الأوقية نحو 50 دولار بعد أن فقدت أكثر من 80 دولار في وقت سابق، مع ارتفاع أسعار الدولار.


وأعلن الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية لتقليل الاضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا.

وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في خطوة توافقت مع التوقعات، لكنه أعلن تنفيذ صافي مشتريات أصول إضافية بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي.

واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بدأً من يوم الجمعة المقبلة وحتى 30 يوماً في محاولة للحد من انتشار الوباء المميت "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" كوباء عالمي، كما أبلغت أن عدد الإصابات العالمية تجاوزت 119.100 ألف حالة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل  بنحو 3.2 المائة أو ما يعادل 52 دولاراً عند مستوى 1590.30 دولاراً للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1651 دولاراً ومتراجعاً عند 1560.40 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.6 بالمائة بما يعادل 43.30 دولار ليسجل 1591.81 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 97.38 بعد سجل مستوى 98.31 في وقت سابق من التعاملات.


وأنهت أسعار الذهب التعاملات أمس الأربعاء، على تراجع بعد جلسة متقلبة مع تغير تطورات فيروس كورونا خلال التعاملات وارتفاع الدولار الأمريكي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع ارتفاع عدد المصابين إلى حوالي 120 ألف حالة.

وكان المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية خلال الجلسة وسط الشكوك المثارة حول خطة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

كما أعلن بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة، مع زيادة تكهنات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.
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