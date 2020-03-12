تعليق الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز بعد اكتشاف حالتي اشتباه بكورونا

أفادت مصادر، مساء الخميس، أنه سيتم تعليق الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز، عقب اكتشاف الجهات المختصة وجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا بين ركاب قادمين من أندونيسيا وماليزيا في مطار الملك عبدالعزيز.









وأكدت المصادر أنه يتم وضع الحالتين في الحجر الصحي، حيث يتم الفرز والفحص بدقة حفاظًا على سلامة الجميع، وفقًا لقناة " العربية ".



