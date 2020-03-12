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تعليق الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز بعد اكتشاف حالتي اشتباه بكورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفادت مصادر، مساء الخميس، أنه سيتم تعليق الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز، عقب اكتشاف الجهات المختصة وجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا بين ركاب قادمين من أندونيسيا وماليزيا في مطار الملك عبدالعزيز.


وأكدت المصادر أنه يتم وضع الحالتين في الحجر الصحي، حيث يتم الفرز والفحص بدقة حفاظًا على سلامة الجميع، وفقًا لقناة " العربية ".

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 45 حالة.

وذكرت الوزارة، في مؤتمرها اليومي، أن هناك جهودًا استباقية تبذل من كل الجهات للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشارت الصحة إلى التأني في فترة العزل المنزلي، ومدتها أسبوعان، وهي مهمة لمنع تفشي كورونا.

وأضافت أن نحو 4 آلاف شخص تم فحصهم وتم تأكيد إصابة 45 بفيروس كورونا، مشيرة إلى انه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل.
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