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إغلاق طريق محور 26 يوليو بسبب هبوط أرضي

الخميس 12/مارس/2020 - 07:50 م
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هبوط ارضي
هبوط ارضي
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، غلق طريق محور 26 يوليو قبل نفق الأمن المركزي اتجاه أكتوبر، لحدوث هبوط أرضي ٢ متر في ١٠٠ متر.

وعينت المرور الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، الخدمات على مدار الـ24 ساعة على الطرق السريعة، والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ونسقت الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق.

كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة، فضلا عن التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.

وعلى قائدي السيارات الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة، ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية، وضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة، وجلوس الأطفال من دون سن السابعة، في المقاعد الخلفية.

كما ينبغي ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.

كما يجب الحرص من استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقد التركيز في أثناء قيادة السيارة، وضع طفلك أمام عجلة القيادة في أثناء السير، وتجنب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ولا تقد سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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هبوط أرضي محور 26 يوليو الاجراءات الاحترازية احترازية

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