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رئيس مدينة رأس غارب لـ "لفجر": انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة عمومي من السويس

الخميس 12/مارس/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قال اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إن انقطاع التيار الكهربائي عن قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب، من العمومى بمحافظة السويس بدأ من السخنة مرورًا بقرية الزعفرانة حتى مدينة رأس غارب.

وأكد رئيس المدينة، فى تصريح خاص ل"لفجر"، أن المدينة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، وذلك عن إتخاذ الإجراءات الاحترازية من اصطفاف المعدات الثقيله في الأماكن المخصصة وأماكن تجمع المياه للتعامل الفورى مع أى طارئ.

وشهدت مدينة رأس غارب منذ قليل انقطاع كامل للتيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، مع سقوط أمطار بين متوسطة لغزيرة على قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب.

وكان أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة إنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى وتمركز جميع المعدات لجميع الجهات المشاركة نظرا لسوء الاحوال الجوية التى تمر بها مدن المحافظة وما يعقبها من امطار غزيرة وتصل لحد السيول على بعض المناطق طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك فى سبيل الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه كلف رئيس المدينة إدارة الازمات والعلاقات العامة بتفقد طريق غارب الشيخ فضل والمرور على البرابخ والتأكد من تطهيرها وكذا حالة الجو مشيرا انه تم إغلاق طريق الزعفرانة بنى سويف وكذا إغلاق طريق غارب الشيخ فضل لشدة الرياح وإنعدام الرؤية بهما.

وأكد على جاهزية معدات الوحدة المحلية للمدينة وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى اماكن التمركز الخاصة بكل جهه (شركة مياه الشرب والصرف الصحى – الشركة العامة للبترول – شركة سيميتار).

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع مدن المحافظة وجميع المديريات الخدمية لمواجهة الطقس السيء التى تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المختصة لمواجهة التقلبات الجوية، مع تشكيل غرفة عمليات فى كل مديرية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة.
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