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داعية: المصاب بالبرد لا يذهب للمسجد وله الأجر كاملًَا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن أى مسلم مصاب بالبرد، عليه ألا يذهب إلى المسجد لأداء الصلوات بما فيها الجمعة، وهذا من سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "سيأخذ الأجر كاملا، إذا صلى فى المنزل، لأنه حرص على ألا يؤذى الناس".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 7 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالى الـ27 حالة التى تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافى الحالة الأولى المكتشفة فى مصر لشخص أجنبى كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالى المتعافين 8 حالات حتى الآن.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الـ7 حالات التى غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي.


وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التى تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 67 حالة.



وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التى تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التى ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحى بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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الكلمات المفتاحية

منافذ البلاد حالات ايجابية احترازية

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