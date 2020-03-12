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وزير التعليم يحذر من الشائعات: دفعنا ثمنًا غاليًا بسبب التضليل
الخميس 12/مارس/2020 - 07:19 م
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ريم محمود
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي المستند المزور المتداول بشأن تعليق الدراسة، قائلا في رسالة له عبر جروب "تمرد معلمي مصر":" لقد دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والتضليل والبلبلة والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة وحذرنا منها ليل نهار، تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة".
وأضاف الوزير: "أرجو ان نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.. والله الموفق والحامي لبلادنا وأبنائنا".
ونفى مجلس الوزراء صدور أى قرار بتعلق بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر، مؤكدا أن البيان المتداول بيان كاذب ومفبرك ولا صحة له.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.
وأضاف الوزير: "أرجو ان نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.. والله الموفق والحامي لبلادنا وأبنائنا".
ونفى مجلس الوزراء صدور أى قرار بتعلق بتعليق الدراسة لحين إشعار أخر، مؤكدا أن البيان المتداول بيان كاذب ومفبرك ولا صحة له.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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