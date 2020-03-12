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محافظ قنا: يجب تقليل الحركة والابتعاد عن أعمدة الإنارة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء اشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اننا نهيب كافة المواطنين بنطاق المحافظة بضرورة تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لما تشهده المحافظة من عدم استقرار في الاحوال الجوية واستمرار سقوط الأمطار وهبوب الرياح بمختلف المراكز والمدن.


كما ناشد المواطنين بضرورة اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه والالتزام بالتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة واتباع التعليمات المرورية الخاصة بغلق بعض الطرق.

وأكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا على انعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات علي مدار الساعة لمتابعة موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والامنية تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.


وتابع أنه تم غلق 4 طرق رئيسية وهي (قنا الاقصر الصحراوي الشرقي – قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي – قنا سفاجا – قـفط القصير) بالاضافة الي اقامة مخيمات للايواء العاجل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك المرور والتأكد من جاهزية مخرات السيول بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالإضافة الي المتابعة الدورية مع مختلف مجالس المدن والقطاعات الحيوية الخدمية للوقوف علي أي مستجدات للموقف.

تشهد محافظة قنا الان عاصفة رملية، بعدد من مراكز المحافظة، عقب العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد فجر اليوم، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتساقط الأشجار والنخيل.

وأدت العاصفة إلى إغلاق طريق "قنا – الأقصر" الصحراوي الشرقي (طريق طيبة)، وطريق قنا – سفاجا، وطريق قفط – القصير وطريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية، وأصدر توجيهاته بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف، كما وجه إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة.
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