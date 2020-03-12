وزير التعليم إلى "الفجر": إجراء عزل مدرسة بسبب كورونا "وقائي" ولم تظهر حالات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع "الفجر" أن إجراء العزل بمدرسة سيتي الدولية بالزمالك إجراء وقائي فقط، مشيرًا إلى أنه لم يظهر أي حالة لفيروس كورونا في المدرسة والأجراء وقائي فقط.





وكانت وزارة التعليم قد أ صدرت بيان عاجل منذ قليل قالت فيه: "حرصًا من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس، فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب، وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب".





وأضاف البيان: "هذا وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن السادة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين."



