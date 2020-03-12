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نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

الخميس 12/مارس/2020 - 06:06 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الساعات المقبلة، والتوجه إلى الدوري الفنلندي، حتى نهاية الموسم.

وأبدى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، مرونة في الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية على سبيل الإعارة.

ومنح صالح جمعة لاعب الفريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موافقته بالانتقال إلى صفوف الدوري الفنلندي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في ظل ابتعاده عن الظهور الرسمي مع الفريق.

وكان صالح جمعة، دخل في صدام مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بسبب عدم إلتزامه، ليعلن الأخير تنازله عن خدمات اللاعب وتمنياته له بالتوفيق في أي نادي آخر.

وأوضح سيد عبدالحفيظ في تصريحات إعلامية، أن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري الفنلندي، لاستعارة اللا عب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.
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