الفجر تنعي وفاة والدة محمد السيد سليمان مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالبحر الأحمر

تتقدم أسرة تحرير "الفجر" وعلى رأسها الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي، بخالص العزاء والمواساة للزميل الأستاذ محمدالسيد سليمان مدير مكتب المصري اليوم بالبحر الأحمر، وأشقائه الأستاذ يحي والدكتور عامر والدكتور حمدي والدكتور جمال السيد سليمان، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتهم التي وافتها المنية فجر اليوم الخميس، داعينم المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.