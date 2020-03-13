أبسبب الطقس السيئ.. أبرز مراكز الإيواء التي أعلنت عنها الحكومة

في ظل موجة الأمطار العنيفة الرعدية والمتزامنة مع عواصف ترابية شديدة والتي تشهدها القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية والتي ستستمر حتى يوم السبت بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، رفعت المحافظات حالة الطوارىء لمواجهة هذا الطقس السيئ، وتم إغلاق الكثير من الطرق بسبب انعدام الرؤيا.





وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 26 مركزًا بهدف إيواء المتضررين من موجة الطقس السيئ والتي اجتاحت البلاد اليوم الخميس وكان قد جاء في بيان مجلس الوزراء أن د. مصطفى مدبولي يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيئ.





وقالت القباج، إن فرق وزارة التضامن الاجتماعي على أهبة الاستعداد طبقًا لحالة الطوارىء القصوى، للتحرك في حالة وقوع خسائر نتيجة السيول في بعض المناطق، لافتة إلى أنه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 26 مركزا وقد قامت وزارة التضامن بتدريبهم على التعامل مع حالات الطوارىء والاستعداد لها إلى جانب توفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، بالإضافة إلى توفير سيولة مالية في كافة مديريات التضامن الإجتماعي ومراكز الإغاثة بهدف سرعة التصرف وسد حالة الإحتياج لدى أي أسرة يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها بسبب السيول.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إستعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين على أهبة الإستعداد، وقالت إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم 12 شخصًا متمرسا ويقومون بمتابعة عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية، ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارىء واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.





وأضافت القباج، أن التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة بهدف توفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارىء بصفة خاصة في القرى، وأشادت القباج بدور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في عمليات الإنقاذ والطورارىء سواء بالأغذية والبطاطين أو غيرها من أشكال التدخل.





وأوضحت الوزيرة، أنه تم فتح خط اتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم وإتخاذ القرار لمتابعة الموقف والإستجابة لأية توجيهات لافتة إلى أن الأمور حتى الآن مستقرة، وأن الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو كانت وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء والتي نتج عنها خسائر في الممتلكات إلى جانب سقوط سقف منزل بسوهاج وتسبب هذا في وفاة مواطن، ويجرى إسعاف حالتين حاليًا.





وأضافت القباج، أن وزراة التضامن الاجتماعي لديها 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع بهدف البحث عن المشردين من الأطفال والكبار بلا مأوى.





وفي إطار غرفة العمليات التي شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم الحماية والرعاية للفئات الأولي بالرعاية خلال هذا الطقس السيء الذي تمر به مصرأنه قد تم رصد فريق عمل البرنامج فى محافظة القاهرة المواطن ( م.ح ) البالغ من العمر ٣٠ سنة من منطقة السيدة عائشة كان قد افترش الشارع على مدار الأربع سنوات الماضية بمنطقة الفسطاط ومن خلال الحديث معه تبين أنه غادر المنزل نتيجة التفكك الأسري وأن لديه أخين يعيشوا مع الأب وابدي رغبته فى الذهاب لدار لرعاية الكبار بلا مأوى فقام الفريق بعمل اللازم وايداعه بدار عقيلة السماع بحلوان.





وفي محافظة الجيزة رصد فريق عمل البرنامج مواطن يبلغ من العمر ٨٠ عاما لا يستطيع التصريح ولكنه أبدى رغبته في الانتقال لدار رعاية الكبار بلا مأوى فتم اتخاذ اللازم من قبل فريق البرنامج وتم إيداعه بدار عقيلة السماع بحلوان وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.