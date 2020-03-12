بسبب كورونا .. أسهم الإمارات تقود تراجعات أسهم الخليج اليوم

سجلت مؤشرات الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مستويات قياسية منخفضة مع اقتداء الأسهم الخليجية بتراجعات في نظيرتها العالمية يوم الخميس بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر ووصفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بالجائحة.









وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر جميع الرحلات من أوروبا عدا بريطانيا لثلاثين يوما بدءا من الجمعة، بعد أن وصفت منظمة الصحة فيروس كورونا الجديد بأنه جائحة للمرة الأولى.





وقالت ماري سالم، مديرة المؤسسات في دامان للأوراق المالية، ”جميع الأسواق في مجلس التعاون الخليجي في خطر بعد أن أعلنت منظمة الصحة فيروس كورونا جائحة، مما أوقد شرارة بيع واسع النطاق في السوق الأمريكية.









ونزل مؤشر دبي ثمانية بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ ابريل نيسان 2013 مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني عشرة بالمئة.





وهوى سهم إعمار العقارية 9.8 بالمئة إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات ونصف. فقد سهم الشركة المشيدة لبرج خليفة، والتي ستوقف تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق لأكثر من خمسة أشهر بدءا من 15 مارس آذار وسط مخاوف من فيروس كورونا، 36 بالمئة هذا العام.





وأغلق سهم العربية للطيران منخفضا 8.9 بالمئة بعد تشديد السعودية والكويت قيود السفر.





وفي أبوظبي، أغلق المؤشر منخفضا 7.4 بالمئة إلى أقل مستوى له في أكثر من أربع سنوات. ونزل سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل في السوق 8.1 بالمئة.





وهبط المؤشر السعودي ثلاثة بالمئة. ونزل سهم أرامكو السعودية 2.4 بالمئة مع تهاوي أسعار النفط، متضررة أيضا من خطر تدفق سيل من الخام الرخيص على السوق مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج.





وأغلقت أسهم أرامكو عند 29 ريالا، منخفضة 10.3 بالمئة عن سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا وبخسائر 17.3 بالمئة منذ بداية العام.





ونزل سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة ومكة للإنشاء والتعمير 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح سنوية أقل.





وأغلق المؤشر القطري منخفضا 4.5 بالمئة، بعد صعود لجلستين متتاليتين. وفقد سهم بنك قطر الوطني 5.5 بالمئة.





وانخفضت أسهم بروة العقارية 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تراجع الأرباح السنوية نحو 22 بالمئة.





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