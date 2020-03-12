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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020

الخميس 12/مارس/2020 - 05:26 م
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ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا
ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا
علي ماهر حلمي
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يقدم موقع الفجر الرياضي قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد وداع حامل لقب البطولة الأوربية نادي ليفربول الإنجليزي من دور ثمن النهائي على يد نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

بينما صعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطي عقبة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي "مهاجم بايرن ميونيخ الألماني" برصيد 11 هدفًا.
2- ايرلينج هالاند "مهاجم بروسيا دورتموند الألماني" برصيد 10 أهداف.
3- درييس ميرتينز "مهاجم نابولي الإيطالي" برصيد 6 أهداف.
4- سيرجي جنابري "مهاجم بايرن ميونيخ الألماني" برصيد 6 أهداف.
5- هاري كين "مهاجم توتنهام الإنجليزي" برصيد 6 أهداف.
6- رحيم سترلينج "مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي" برصيد 5 أهداف.
7- ممفيس ديباي "مهاجم ليون الفرنسي" برصيد 5 أهداف.
8- سون هيونج مين "مهاجم توتنهام الإنجليزي" برصيد 5 أهداف.
9- جوسيب إيليسيتش "مهاجم أتالانتا الإيطالي" برصيد 5 أهداف.
10- ماورو إيكاردي "مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي" برصيد 5 أهداف.

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