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رئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقد أسوان.. والزوار: "نتفهم إجراءات الوقاية"

الخميس 12/مارس/2020 - 05:29 م
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الزيارة
الزيارة
حسام زيدان
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تفقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية بالمناطق السياحية والآثرية المختلفة بمدينة أسوان، والاطمئنان على أحوال السائحين والعاملين فى القطاع السياحي.

وزار يوسف إحدى البواخر النيلية والتقى بمدير الباخرة، والتقي بعدد من السائحين من جنسيات مختلفة منهم من فرنسا وأمريكا وانجلترا حيث استمع لانطباعاتهم عن تجربتهم السياحية خلال رحلتهم فى مصر حتى الآن.

وأكد السائحون حرصهم على استكمال برنامج رحلتهم النيلية بين الأقصر وأسوان دون تأخير أو تغيير، وتفهمهم للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على الصحة العامة، وصحة السائحين والعاملين فى قطاع السياحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأفواج السياحية الموجودة على متن الباخرة.

وفى سياق متصل، قام رئيس الهيئة بزيارة معبد فيلة لتفقد الحركة السياحية هناك، وحرص على عقد عدد من اللقاءات مع الأفواج السياحية المختلفة، كما تحدث مع بعض العاملين في المعبد، واليخوت وبعض المرشدين السياحيين حيث كانت أعداد الزائرين فى المعبد وفقا للأعداد الطبيعية للموسم السياحي لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

السائحين البواخر النيلية الافواج السياحية الاجراءات الاحترازية أسوان

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