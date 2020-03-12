محافظ الدقهلية يتابع عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس مجلس الوزراء جهود رفع مياه الأمطار بمختلف المراكز

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس سير الأعمال والتصدي لموجة الطقس السيئ وجاهزية المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع اي مستجدات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية وتجهيز المعدات والسيارات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدى 24 ساعة.



ويتابع محافظ الدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة أعمال رفع وكسح مياه الأمطار على مستوى المراكز والمدن والأحياء أولا بأول ويؤكد على توفير كافة وسائل وسبل الدعم لتنفيذ الأعمال وتيسير حركة المواطنين في مختلف الأماكن بنطاق المحافظة.



وكلَّف مختار جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة التصدي القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين،ووجَّه رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية تقوم كافة الأجهزة التنفيذية في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة الأعمال كل في نطاقه وعرض تقرير بالاوضاع على مدار الساعة.



وتابع محافظ الدقهلية أعمال الأجهزة التنفيذية في مختلف مراكز ومدن المحافظة عبر الفيديو كونفرانس واستمع منهم عن سير أعمال شفط وكسح تجمعات المياه وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين بسبب الأمطار.



وأكد محافظ الدقهلية لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار العمل على مدار الساعة حتى تنتهي موجة تقلبات الطقس مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير ميدانية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية على أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بأقصى طاقة لمواجهة تلك الموجة من الأمطار وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وإزالة أي معوقات قد تحول بينهم وبين تلبية احتباجاتهم مشيدا بالجهد الذي تبذله كافة الأجهزة بنطاق المحافظة.



وفي ذات السياق أكد رؤساء المراكز والمدن بأن التعامل مع موجة الأمطار يتم أولا بأول وأن أعمال الصيانة لبالوعات الصرف تتم بشكل مكثف منذ بداية موسم الشتاء استعدادًا لأي حالات طارئة.



وأوضح محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام " 0502314880 - 0502327792 - 114 الخط الساخن".