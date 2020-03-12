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داعية إسلامي: المطر دليل على رضا الله

الخميس 12/مارس/2020 - 05:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إن المطر من عند الله ليطهر به العباد ويبعد عنهم رجس الشيطان، لافتا إلى أن المطر آية من آيات الله.

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المطر دليل رضا من عند الله، وعلينا أن نحسن أستخدامه حتى يتحول إلى نعمة ولا يتحول إلى نقمة، ونكون مستعدين دائما لاستخدام هذا الخير بصورة سليمة ولا يهدم المنازل ويعطلل الطرق".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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