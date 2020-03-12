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ترامب: استثنيت بريطانيا من قرار حظر السفر لتعاملها الجيد مع "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 05:13 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه استثنى بريطانيا من قرار حظره السفر من وإلى أوروبا لأن الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات جيدة بشأن فيروس كورونا.

 وأوضح ترامب، أنه لم ينسق مع الأوروبيين بشأن حظر السفر من وإلى أوروبا لأنه كان عليه التصرف بسعة.

ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وأوضح ترامب، في كلمة للشعب  الأمريكي وجهها من البيت الأبيض"من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و"سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".

وأكد ترامب أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

ودعا في كلمته الكونجرس الأمريكي إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

وقال: "أدعو الكونجرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة".

ولفت إلى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب "لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبا" من جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان إن ترامب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا "إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا".

وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تعمل "على مدار الساعة" لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
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