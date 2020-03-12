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خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

الخميس 12/مارس/2020 - 04:56 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء بعد غد السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن معلول لن يتمكن من اللحاق بمباراة إنبي لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأضاف المصدر بأن الظهير الدولي التونسي لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من هذه الآلام والذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق.

وكان معلول قد اشتكى من ألام في العضلة الأمامية عقب مشاركته مع الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي ليغيب عن مواجهة الفريق الأحمر أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كما يستمر غيابه أمام إنبي.

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الكلمات المفتاحية

علي معلول رياضة اليو الاهلي اخبار الرياضة

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